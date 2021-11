Grandcamp-Maisy. Caen : "Je vais t'égorger comme un porc !" promet-il à son ex-compagne

Jeudi 30 août 2018 un sexagénaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui était reproché des menaces de mort réitérées et ceci avec une arme le jeudi 31 mai 2018 à Grandcamp-Maisy.

Un couteau dans chaque main

Après vingt-cinq ans de vie commune un couple se sépare, laissant l'homme de 64 ans dans le désarroi. Au mois de mai 2018, il se rend chez son ex-compagne pour "discuter" mais tout de même armé d'un couteau. Le ton monte et l'homme, hors de lui, jette des chaises et se saisit d'un couteau posé sur la table. C'est donc avec une arme dans chaque main qu'il menace "je vais te saigner à blanc ! T'égorger comme un porc !" Puis il prend la fuite. Effrayée la femme porte plainte.

Menace mal comprise ?

À l'audience le prévenu regrette "elle m'a provoqué et j'ai perdu le contrôle. Pendant vingt-cinq ans elle n'a jamais travaillé. De plus j'ai élevé ses deux filles." Il ajoute que sa menace a été mal comprise. "Te saigner à blanc, ce n'est pas physique, c'est au niveau de l'argent, car tout ce qu'elle possède m'appartient." Mais le président le reprend : "votre première menace peut le suggérer, mais sûrement pas la seconde ! Et vous aviez deux couteaux dans les mains !"

Scène inquiétante

Une enquête auprès d'amis du couple le décrit comme quelqu'un de serviable, de pondéré, de généreux. Le procureur veut bien admettre le coup de sang mais insiste sur l'aspect inquiétant de la scène. Sont requis trois mois de prison avec sursis.

En guise d'avertissement solennel la cour le condamne à deux mois de prison avec sursis et prononce la confiscation des scellés.