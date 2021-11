Bolbec. Seine-Maritime : un local tout neuf pour l'ESAT de Bolbec

L'ESAT de Bolbec (Seine-Maritime) existe depuis 1996. Cet établissement d'aide au travail pour les personnes en situation de handicap est situé à Saint-Eustache-la-Forêt depuis 1998. Des locaux installés dans un ancien site industriel. Vétustes. En 2009, un projet de rénovation avait été imaginé. La solution de rénover étant trop coûteuse, un dossier de reconstruction a été décidé et monté depuis 2014. C'est l'Agence régionale de santé qui valide et finance.

Un bâtiment de 4 000 m2

Les nouveaux locaux seront situés sur la Zone d'activité de Bolbec-Saint-Jean (au niveau du péage de l'A29). Caux Seine développement a conseillé et trouvé le terrain pour l'ESAT. Ce dernier a été cédé pour 260 000 euros. Le nouveau bâtiment fera 4 000 m2. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre 2019 pour une livraison prévue en décembre 2019. Coût du local : 3,7 millions d'euros.

Écoutez Jocelyne Del Campo, la directrice de l'ESAT de Bolbec :

ESAT de Bolbec Impossible de lire le son.

Activités diverses

L'ESAT de Bolbec emploie 114 personnes en situation de handicap. C'est l'un des plus grands de Seine-Maritime. Il couvre de larges secteurs d'activité : blanchisserie, repassage, couture, menuiserie, peinture en bâtiment, espaces verts, petit et gros conditionnement ainsi que l'entretien des locaux. Des services proposés aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers.