Que faire un dimanche à Caen

Car quand les magasins caennais gardent portes closes et que le tramway tourne au ralenti, l’ennui, à tort ou à raison peut gagner les esprits.

Dès 8 heures le dimanche matin, des milliers de chalands convergent pourtant des quatre coins de l’agglomération vers le quai Vendeuvre et la place Courtonne pour s’approvisionner aux étals du plus grand marché de Caen, perpétuant une tradition quasi-millénaire. C’est après ce rendez-vous, au moment du déjeuner, que la ville semble s’assoupir.

Vaugueux, château et bassin du port

A peine une vingtaine de restaurants ouvrent leurs portes. Ils sont concentrés pour la plupart dans les secteurs touristiques du Château et du Vaugueux (le Triplex, le Café Mancel, le Benazir...), du port de plaisance (le Bistrot basque, Courtepaille, le Grillon, la Tour...). Les amateurs de brunch à l’anglaise peuvent opter pour le Dolly’s, qui permet de grouper petit déjeuner tardif et déjeuner en un seul repas.

Que faire l’après-midi ? Pour les touristes, la première option est de partir à la découverte des musées et du patrimoine caennais.



Place à la culture

Le musée de Normandie comme celui des Beaux-Arts, le Mémorial sont tous trois accessibles, tout comme le site du Château de Caen et les deux Abbayes (Hommes et Dames), qui proposent plusieurs visites guidées chaque dimanche. “Ce sont les incontournables. Mais en termes de beaux bâtiments, nous conseillons également à nos visiteurs de pousser les portes des rues Froide ou Arcisse de Caumont ou de la place Saint-Sauveur. Elles dissimulent quelques cours et porches intérieurs qui montrent un envers du décor charmant", confie Frédérique Gervais, directrice de l’office de tourisme de Caen. "Et puis, qui sait encore qu’un escalier mène du Vaugueux à la collégiale du Saint-Sépulcre ? Qui connaît vraiment le vieux Caen qui descend de l’Abbaye aux Dames jusqu’au port ?"

A pied ou à bicyclette

En s’éloignant du centre, des quartiers frappent aussi par leur typicité : les rues tortueuses de Vaucelles, rive droite, les riches maisons des environs du Jardin des Plantes... Celui-ci est ouvert le dimanche, comme une bonne partie des parcs et jardins de la ville : le parc floral de la Colline aux Oiseaux, les mystérieux cimetières dormants ou, plus loin, la forêt de Grimbosq, également propriété de la Ville de Caen. C’est d’ailleurs l’occasion d’y aller à pied, en longeant l’ancienne voie ferrée Caen-Flers, ou à vélo. On pourra également profiter des beaux espaces verts qui longent l’Orne, ou emprunter la belle voie verte du canal jusqu’à Ouistreham. En fin d’après-midi, un retour au centre ville par les rues Saint-Pierre et Ecuyère permet de profiter des derniers cafés et commerces ouverts. Tout en rêvant un peu devant les belles vitrines des antiquaires.

Caen la mer ou Caen la verte

Dès l’amorce du printemps, nombreux sont les Caennais qui migrent le dimanche vers le littoral et ses stations les plus proches, de Courseulles à Cabourg en passant par Ouistreham ou Lion sur mer, ces dernières accessibles en à peine un quart d’heure de voiture. Sur la côte, commerces et restaurants restent ouverts.

Si la côte est sous la pluie, Caen regagne de l’intérêt : patinoire, stade nautique et piscines du Chemin-Vert et de la Grâce de Dieu retrouvent leurs adeptes, comme les laser-games du Hamak et de Bretteville-sur-Odon ou les quatre cinémas de l’agglomération qui font traditionnellement le plein.

Enfin, quel que soit le temps, les sportifs peuvent bénéficier des parcours du même noms. A Caen, celui qui jouxte la Prairie est de loin le plus fréquenté. D’autres circuits existent dans le parc de la Fossette à la Folie-Couvrechef, dans la forêt d’Ifs ou dans le quartier des Belles Portes, à Hérouville.