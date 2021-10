L’improvisation reine au Chemin-Vert

Vendredi 24, le festival ouvre ses portes dès 20h30 avec un cabaret de théâtre d’improvisation, proposé par l’association Macédoine et les débutants de l’atelier de la MJC.

Samedi 25, l’improvisation sera la reine du bal. En tout, quatre grandes animations rythmeront l’après-midi et la soirée de la MJC . Il y en aura pour tous les goûts !

- De 14h à 15h45, spectacle improvisé par les clowns de la compagnie “L’Instant-à-nez” et les danseuses des Smokey Eyes.

- À 15h45, c’est à vous de jouer avec les ateliers d’impro’ en libre accès.

- À 16h45, les musiciens et jongleurs se montrent créatifs.

-Enfin à 20h30, clou du spectacle avec le grand final, par tous les participants.

Pratique. À la MJC du Chemin-Vert les 24 et 25 février. Tarif : 5 euros pour tous les spectacles. Renseignements et réservations auprès de la MJC au 02 31 73 29 90 et sur www.mjc-cheminvert.fr