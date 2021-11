Alençon. Travaux annuels dans les collèges, ce qu'à fait l'Orne en 2018

Cette rentrée scolaire 2018 est l'occasion de faire le point sur les quelques scolaires dans les collèges de l'Orne. Beaucoup de travaux étaient terminés pour le conseil départemental de l'Orne, comme ceux du terrain synthétique et de l'internat dans le collège Jean Moulin et sa section sportive "football" à Gacé (Orne) qui ont demandé un investissement de 8,6 millions d'euros en trois ans. Au collège Louis Grenier à Coulonges-sur-Sarthe (Orne), les espaces de l'ancienne demi-pension sont réhabilités et le bâtiment externat remis en conformité. C'est l'aboutissement de deux ans de travaux et de 2,9 millions d'euros investis. Le collège Georges Brassens à Écouché (Orne) va quant à lui être rénové et étendu à partir de l'automne 2018 jusqu'au premier trimestre 2020. 12 autres chantiers d'été sont terminés dans les collèges de l'Orne.

La première expérimentation de rapprochement école-collège se fait dans l'Orne

Le collège Réné Goscinny à Passais-Villages a non seulement reçu un investissement de 620 000 euros. En partenariat avec l'Éducation nationale et les collectivités locales le Département participe à une expérimentation en cette année 2018 d'un rapprochement école-collège pour les élèves de CM1 et CM2. Tous les élèves de troisième cycle (CM1-CM2-6e) auront cours au collège dans le but de favoriser une certaine continuité entre les classes. Ils découvriront ainsi progressivement la vie au collège, note le département. Ce rapprochement permettra de reconstruire l'école en remplissant le collège où trop de salles restaient vacantes.

Une restauration de plus en plus locale

La plate-forme Agrilocal 61 permet de faciliter les relations entre restauration des collèges et producteurs bios et locaux ornais. Elle est désormais utilisée par plus 90 % des services de restauration puisqu'elle compte à ce jour 28 adhérents sur les 31 établissements publics ornais. Une bonne nouvelle pour les demi-pensionnaires.

Des collèges qui se modernisent

Près d'un million d'euros est également investi en faveur du numérique cette année, parmi lesquels 600 000 euros d'équipements. 480 000 euros ont aussi permis de renouveler le matériel et les mobiliers destinés aux collégiens.