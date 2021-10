Mondeville. Bientôt le plus grand escape game de Normandie près de Caen ?

Faut-il encore présenter le concept qui fait fureur ? L'escape game, jeu d'évasion où les participants doivent, en équipe, décoder les indices leur permettant de quitter la pièce en moins d'une heure, aura bientôt un nouveau temple à Mondeville, près de Caen (Calvados). Jeudi 20 septembre 2018, la franchise Escape Yourself y ouvrira cinq nouvelles salles.

Trois scénarios pour commencer

C'est dans un ancien restaurant de la route de Paris que l'enseigne s'installera. Au milieu du chantier de transformation, lancé début juillet 2018, Vincent Largeas, propriétaire des lieux, imagine déjà ici "le plus grand escape game de Normandie. On commence avec cinq salles pour le moment, mais l'idée c'est d'en ouvrir trois autres courant 2019". Sur une surface de 650 m2, ce sont jusqu'à 48 joueurs qui pourront être accueillis en même temps.

Derrière les escabeaux des peintres et sous la poussière des travaux, les premiers éléments de décor se dessinent. Les passages secrets ne sont pas encore masqués mais on imagine déjà l'ambiance des différentes pièces. Dans les premiers temps, trois scénarios seront proposés :

• Piégés : vous avez été kidnappé par l'un des plus grands serial killers de tous les temps et vous avez une heure pour vous échapper.



• Ernestine : vous héritez, à la mort de votre tante, de son manoir. Malheureusement, celui-ci est hanté et vous devrez éviter de vous faire posséder par l'esprit de votre aïeule.



• Contamination : 99 % de la population du monde a été éradiquée par un virus. Vous êtes parmi les survivants et, bloqué dans le laboratoire d'un savant, vous devez découvrir l'antidote avant de mourir à votre tour.



Bientôt la réalité virtuelle ?

Pour cet ancien chauffeur routier et fan de laser game reconverti dans le business du loisir, ce lieu "c'est le projet de toute une vie". Et pour se différencier de ses concurrents déjà nombreux à Caen, il compte sur la force de sa franchise. "Nous sommes le plus grand réseau en France, ce qui nous permet d'avoir un large échantillon de scénarios à proposer, souligne Vincent Largeas. On propose des salles pour tout type de joueurs, jeunes ou moins jeunes, débutants ou confirmés."

Surtout, la marque développe un atout qui devrait permettre de se renouveler encore plus : la réalité virtuelle. "Courant 2019, on pourrait ouvrir une salle sur le thème des secrets du Nautilus." Le concept est déjà en cours de développement dans d'autres villes où Escape Yourself est implanté.

Pratique. 85 route de Paris, à Mondeville. De 18 à 40 euros par personne en fonction du nombre de joueurs.