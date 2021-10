Ouistreham. À Caen, le voleur de "bricoles" crée un climat d'insécurité

C'est pour trois vols et deux tentatives de vols avec effraction et en récidive que Christophe Bellanger âgé de 38 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 16 août 2018. Les faits ont été commis à Ouistreham au nord de l'agglomération caennaise du mardi 12 au vendredi 22 juin dernier. En attente d'une expertise psychiatrique l'homme a été maintenu en détention provisoire depuis le lundi 25 juin 2018.

Cambrioleur multirécidiviste et opiniâtre

C'est un peu démunis que les magistrats jugent ce cambrioleur multirécidiviste, qui, dès sa sortie de prison, réitère les mêmes larcins aux mêmes endroits. Il vole pêle-mêle : recharges de gaz pour briquet, bougies, piles, alcool, télécommandes… À chaque fois, il brise une vitre avec une pierre, profitant de l'absence des occupants des lieux. Il arrive que l'expédition se solde par une simple tentative de vol, s'il est apeuré par les aboiements d'un chien ou repéré par un voisin. Mais dès le lendemain, il revient.

"On pourrait croire que la prison est votre famille"

À la lecture de son casier judiciaire (17 mentions) et au nombre d'années passées derrière les barreaux la présidente résume "en liberté vous éclusez les maisons de Ouistreham. On a l'impression que la prison est votre famille, que c'est un lieu de sécurité". En effet, l'homme n'a pas de domicile connu et comme le fait remarquer maître Gaillard son avocat "ce sont des cambriolages utilitaires. L'expertise psychiatre le décrit comme déficient intellectuel accessible à une réadaptation. Il est considéré comme un gentil en maison d'arrêt, lorsqu'il en sort il est seul au monde. Il a besoin d'un accompagnement".

Christophe Bellanger écope de six mois de prison ferme et d'un maintien en détention. Il devra s'acquitter de 120 euros de préjudice matériel et de 700 euros de préjudice moral, deux victimes seulement s'étant portées civiles. "Ce n'est pas le tribunal qui peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin. À votre sortie, tournez-vous vers des associations" a conclu la présidente.