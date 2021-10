Amfreville-la-Mi-Voie. Aux portes de Rouen, une péniche prend feu dans la nuit

L'intervention a été périlleuse à cause de plusieurs facteurs : le risque de chute, de pollution ou encore de chavirage. Mais la situation semble finalement sous contrôle après l'incendie d'une péniche, dans la nuit du dimanche 19 août 2018, à Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime). Précisément, les pompiers sont intervenus à partir de 3h40 du matin sur le bateau stationné le long du quai Lescure.

54 pompiers mobilisés

À leur arrivée, le poste de pilotage était complètement embrasé et la partie habitation du navire était également touché. Heureusement, selon les premières constations des secours, celui-ci était vide au moment du sinistre donc aucune victime ou blessé ne serait à déplorer. Mais les flammes ont tout de même donné du fil à retordre aux 54 soldats du feu, qui étaient encore à pied d'œuvre plusieurs heures plus tard avec 22 engins, dont des lances à mousse et à incendie.

L'incident n'a pas eu de conséquence sur le trafic fluvial, mais il en a eu sur la route a proximité car les pompiers ont dû faire passer une lance à incendie sur la D6015. Une circulation alternée a été mise en place le temps de l'intervention.