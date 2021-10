L’hôtel d’agglomération va s’installer au coeur des Rives de l’Orne

C’est l’objectif de Philippe Duron, président de la communauté d’agglomération, qui revenait lors de ses vœux sur le regroupement nécessaire des services de Caen la mer dans un seul bâtiment : un "hôtel d’agglomération". D’ici à la fin de l’année 2013 seront installés au cœur du nouveau complexe des Rives de l’Orne à la fois les collectivités territoriales de Caen la mer et de Caen métropole, et plusieurs services qui en dépendent : le syndicat mixte de transports (Viacités), celui pour la valorisation des déchets de l’agglomération caennaise (Syvedac), l’agence d’urbanisme de Caen métropole (Aucame), l’agence de développement économique de Caen la mer (Synergia), ainsi que le syndicat d’eau (RésEau), autant de structures financées par les deux institutions.



5 000 m2 de bureaux

284 salariés, actuellement répartis dans différents locaux de Caen et d’Hérouville se partageront les 5 000 m2 de bureaux, d’espaces d’accueil et de salles de réunion. Un amphithéâtre sera également intégré au bâtiment pour les besoins du conseil communautaire, qui voit régulièrement siéger les 119 conseillers de Caen la mer.

"Il est logique de partager nos locaux : par souci de lisibilité, et pour redonner de l’efficacité à nos actions. Nous souhaitons mettre en cohérence l’action publique", a indiqué Philippe Duron. A deux pas de la gare et, à terme, à la jonction des deux lignes de tramway, l’hôtel d’agglomération bénéficiera d’un excellent emplacement. Le coût du projet, dans un contexte de gestion budgétaire rigoureuse, devrait être compensé par la revente progressive des bâtiments occupés actuellement.