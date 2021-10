Condé-sur-Noireau. Caen : violences conjugales sur fond d'alcoolisation réciproque

Tanguy Nobis âgé de 32 ans a comparu mercredi 8 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), devant répondre de trois délits : violences conjugales commises mercredi 5 juillet 2017 et samedi 13 janvier 2018 et mauvais traitements infligés à un animal ce même jour de janvier, ceci à Condé sur Noireau au sud de l'agglomération caennaise.

Il frappe et sa femme et son chien

Le soir du mercredi 5 juillet 2017, la femme veut dormir et le bruit de son compagnon jouant à la console l'importune. Elle l'a lui arrache alors des mains et la jette par la fenêtre. Pour cette raison le prévenu reconnaît l'avoir "bousculée un peu". Tous deux sont alcoolisés.

Le soir du 13 janvier 2018 l'altercation sera plus violente. La femme débarrasse la table lorsqu'une dispute éclate ce qui rend leur chienne nerveuse et la fait aboyer. L'homme frappe l'animal à coups de pied puis se jette sur sa femme pour la frapper. Celle-ci raconte "Je me suis retrouvée par terre avec la bouteille de whisky pour me défendre. Je me suis arrêtée quand j'ai vu qu'il saignait. Mais il me menaçait encore avec une chaise". Lui affirme avoir reçu un coup de bouteille avant de frapper. Le bilan pour la victime est de quatorze jours d'incapacité totale de travail (fracture de côte, diverses ecchymoses et douleurs thoraciques).

Six mois ferme sont requis

En fonction des huit mentions dans son casier judiciaire et de la violence des faits du mois de janvier 2017 le ministère public requiert six mois de prison ferme à l'encontre du prévenu.

Tanguy Nobis écope de quatre mois de prison ferme éventuellement aménageables, de 700 euros de dommages et intérêts à verser à la victime et d'une amende de 100 euros pour mauvais traitement envers un animal. Depuis, le couple est séparé.