Argentan. Le pilote ornais Fabrice Miguet trouve la mort en Irlande

Le décès accidentel du pilote ornais de moto Fabrice Miguet, originaire d'Argentan. À l'hôpital de Belfast, il a succombé des suites de ses blessures après une chute, samedi 11 août 2018, sur le Grand Prix d'Ulster, en Irlande.

Une épreuve très dangereuse

Cette épreuve de vitesse particulièrement dangereuse est disputée sur de petites routes de campagne, à plus de 200 km/h de moyenne. " Quel plaisir de sortir d une courbe que l'on vient de passer à plus de 240 km/h et de prendre une bosse avec encore un peu d'angle " écrivait le pilote vendredi soir sur son Facebook, quelques heures avant sa chute fatale. Il était âgé de 49 ans.