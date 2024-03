[Vidéo] Canisy. Il conçoit et fabrique seul sa voiture de course

Mathieu Nouet est un jeune entrepreneur installé depuis huit mois à Canisy, près de Saint-Lô. Il a monté son entreprise d'usinage de précision pour l'industrie AUCNP, il est aussi passionné de sport automobile. Pilote, il participe au championnat de France de course en Montagne dont il a été titré en 2019, 2020 et 2021. Championnat qu'il a mis entre parenthèses pour concevoir et construire lui-même sa voiture de course. Châssis, pièces, carrosserie en fibres de carbone… Absolument tout est fait par Mathieu Nouet.

Mathieu Nouet Impossible de lire le son.

Mathieu espère que sa voiture sera prête fin juin pour intégrer la fin du championnat et tester ainsi son bolide avant d'éventuelles modifications ou améliorations pour participer pleinement au prochain championnat de France de course en Montagne.