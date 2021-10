Sainte-Marie-du-Mont. Le musée d'Utah Beach célèbre son 100 000ème visiteur !

Le musée du débarquement d'Utah Beach annonce fièrement l'événement sur sa page Facebook : le musée a accueilli son 100 000ème visiteur vendredi 10 août 2018.

Il s'agit d'un couple parisien et de leur petit garçon en vacances en Normandie.

Entrée gratuite et cadeaux

Le musée avait annoncé quelques jours plus tôt que ce cap allait être franchi et avait indiqué offrir des cadeaux à ce 100 000ème visiteur. C'est chose faite puisque Sarah et Guillaume ont reçu des produits de la boutique du musée et ont pu visiter gratuitement les lieux.

