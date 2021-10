Falaise. Médiévales de Falaise : demandez le programme !

Les Médiévales de Falaise (Calvados) proposent une édition sous le feu des canons ! L'une des innovations les plus spectaculaires de la fin du Moyen Âge est le thème de cette année de la grande fête médiévale qui va se dérouler dans l'enceinte du château de Guillaume le conquérant et ses abords durant deux jours, le samedi 11 et le dimanche 12 août 2018. De très nombreuses animations sont au programme de ce week-end.

Un programme éclectique

Il sera possible de découvrir les armes de l'époque grâce au campement d'artilleurs et au "champ de tir". Diverses armes seront présentées au public et démonstration militaires et tir auront lieu. Le campement sera présenté par la Compagnie de France, la Maisnie de l'Hermine, La Maisnie Penthièvre et Kalon Kleze (association médiévale de Tonquédec). Du tir à l'arc sera également au programme.

L'édition présentera également des spectacles. Avec Machina Silente, l'évolution des machines de guerre sera mise en avant. Deux comparses retracent avec humour plusieurs siècles d'évolution des techniques de siège. Un duc va créer la chaise à porteurs, 500 ans avant son apparition dans Cie Créalid : Pauvre duc ! Des spectacles en déambulation auront aussi lieu et Le Scarashow donnera les clefs pour monter un bon spectacle de cape et d'épée.

Battle of Color égayera petits et grands avec des batailles rangées d'armes en mousse libérant de la poudre de craie colorée à l'impact. Attention, au vertige avec l'Accrotour : une tour à gravir de huit mètres de haut dans le style des tours de siège en bois. Et ce en toute sécurité, car les assaillants sont équipés d'un harnais comme sur un mur d'escalade.

Des jeux de société médiévaux, enluminure, reconstitutions, entraînement d'écuyers, démonstrations de combat, cuisine animée, herboristerie, breuvages médiévaux, dégustations… De nombreuses autres choses seront à découvrir aux médiévales de Falaise.