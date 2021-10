Rugby : France Irlande reporté, un mortagnais dans les tribunes du Stade de France

La chute du mercure a provoqué le report du match France-Irlande dans le tournoi des six nations, pour cause de pelouse gelée . Une décision de l’arbitre à quelques minutes du coup d’envoi… dans un stade plein comme un œuf, la déception a été grande à l’annonce de ce report… Mais l’annulation de la rencontre s’était

répandue dans les tribunes, via les téléphones portables, lorsque France 2 annonçait sur son antenne le report de la rencontre !

Nicolas de Mortagne au Perche était dans les tribunes à ce moment là ! Il raconte la grande déception des supporters, parfois venus de très loin !