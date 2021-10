Idées loisirs Normandie : Week-end du 11 et 12 février

Il y a du cirque demain à la ferme culturelle du Bessin d'Esquay sur Seulles. « C'est quand même un pau les vacances » un titre tout à fait pertinent qui vous fera découvrir à 15h une nouvelle aventure de Geo-Geo : son premier départ en vacances.





Demain, il y a de la comédie au théâtre de Caen avec Arthur Jugnot. Ça s'appelle A 2 lits du délit, un double vaudeville qui se déroule dans un hôtel isolé et romantique près de Paris. Deux couples mariés, mais sur le point d’être infidèles, se retrouvent dans le même hôtel. S'enchainent alors les quiproquos. C'est à 17h demain.





Au carré du Perche à Mortagne au Perche il y a du théâtre ce soir : un conseil très municipal. Dans cette comédie délirante et municipale, Monsieur le Maire et ses "con-seillers" vous convient en tant qu’administrés à un conseil municipal où la démagogie, les coups bas, les coups de gueule, les mensonges, les compromissions et tutti quanti sont les maîtres mots d’un débat "très" démocratique. C'est à 20h30.





Pour fêter la date de naissance de Bob Marley, les artistes locaux musiciens, chanteurs(euses) d'influences et de styles différents, amateurs et professionnels animeront ce soir un concert « Hommage à Bob Marley » à la salle des fêtes de Grentheville, entre Cormelles le royal et Cagny. C'est la 2ème édition, à partir de 19h30 avec un repas.





Tout ce week-end, assistez au Spectacle Marie Guerzaille, organisé par Solidarité Bocage à Saint-Georges-des-Groseillers à la salle Lecoq.





Tout ce week-end aussi, le HORSEBALL est à l'honneur à Saint-Lô au Centre de promotion de l'elevage. C'est là bas que se déroule une manche du championnat de France mixte et féminin. Les matchs de haut niveau, cruciaux pour la suite de la compétition se dérouleront de 10h à 18h30 les 2 jours. Plus d'infos sur ce sport sur tendanceouest.com



Venez découvrir la deuxième édition du Salon du Bien-être tout le week-end à Avranches. Entrée 2€. C'est à la salle Victor Hugo près du Jardin des Plantes, de 10h à 19h.





Le village OXYLANE de Mondeville organise aujourd'hui un évènement pour mieux découvrir les différents pratiques des arts du cirque.

De 14h à 17h , sans réservation, il sera possible de s'initier à différents jeux de cirque comme le jonglage d'assiettes, de balles, de foulards ou encore se tester au diabolo. Vous pourrez tester votre équilibre sur une planche placée sur un boudin ou un coussin. Attention donc à bien se tenir! Animations gratuites.





Le Normandy, la salle des musiques actuelles de Saint Lô, accueille ce soir Shaka Ponk. Le groupe a beaucoup de fans normands, le concert est complet.





Ce soir le Cargö accueille « We speak hip-hop », le 1er événement qui regroupe toute la scène hip-hop caennaise. Il y aura des rappeurs, des chanteurs, des graffeurs... Ce sera ce soir à Caen de 20h à 1h.



Aujourd'hui et pour 2semaines, la place de la Mairie d'Argentan accueille une patinoire de 500 m² pour les vacances scolaires. N'hésitez pas à y faire un tour, débutant comme confirmés, il faut par contre emmener vos gants. Des animations seront proposés sur cette glace tout au long des vacances. Le week-end, vous pouvez y accéder à partir de 14h.





Soirée reggae à Brécey avec Patchamama, les moufles du temps et french white shaps au centre culturel. La soirée débute à 20h30.







Ce soir , le cercle d'émeraude à Athis de l'Orne organise une Soirée Pagan Folk Metal avec Stille Volk + Nightcreepers. C'est à partir de 21h, entrée à 11 euros.



Aujourd'hui , c'est le Festibal à Equeurdreville pour les enfants de 3 à 12ans . Ateliers bricolage et maquillage sont au programme en plus de la danse grâce au concert du groupe Roger Cactus. Ca commence à l'Agora à 14h pour l'ouverture des portes. Entrée à 2€.





Vincent Moscato fait son show demain au parc des expositions de Lisieux. RDV à 17h.





Cet après-midi, une conférence pas comme les autres a lieu à Bretoncelles dans le Perche. Elle s'intitule « le vampirisme : une autre façon de se nourrir » et est animée par Jacques Sirgent, directeur du musée parisien des vampires et des monstres de l'imaginaire. Les ados et adultes sont les bienvenus pour en apprendre plus sur ces créatures. RDV à la médiathèque de Bretoncelles à partir de 17h.





Il y a des courses hippiques demain à Vire. RDV à l'hippodrome pour 6 courses de trot





Avis à tous les gamers de l'agglomération Saint Loise : c'est ce week-end l'odysée du Jeu Video. Vous trouverez des consoles retro, une expo, et la possibilité d'essayer des jeux toute la journée et de partager vos expériences avec les passionnés sur place. A partir de 21h et toute la nuit, lancement d'un grand tournoi en LAN. Rendez-vous à la médiathèque de Saint-lô , c'est ouvert depuis 9h. Plus d'infos sur tendanceouest.com.





Anne-Flore, la jeune chanteuse normande est en concert à l'espace Tandem de Caen ce soir. Entrées entre 3 et 5 euros pour un début à 21h.