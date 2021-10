Rouen. Betteraves : une dérogation demandée pour les néonicotinoïdes

Une loi de 2016 prévoit l'interdiction des néonicotinoïdes pour les cultures à partir du samedi 1er septembre 2018. Les néonicotinoïdes sont des insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes, comme les abeilles. Les producteurs de betteraves avaient demandé une dérogation, la betterave n'ayant ni fleur, ni pollen. Les néonicotinoïdes utilisés ne peuvent donc pas perturber les insectes pollinisateurs. Vendredi 27 juillet 2018, le gouvernement a tranché : l'interdiction sera totale, sans dérogation. La Confédération générale des planteurs de betteraves en appelle du coup à une intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République.

Écoutez Alexandre Quillet, le président des Producteurs betteraviers de l'Eure et président du GIE Normandie betteraves :

Communiqué de la Confédération générale des planteurs de betteraves du 30 juillet 2018.

Lutter contre la jaunisse virale

Pour la culture de la betterave, les néonicotinoïdes sont utilisés sur les semences de betteraves sucrières. Il s'agit de prévenir les attaques de pucerons verts porteurs de la jaunisse virale. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail estime " qu'il n'y a pas d'alternative réelle à l'enrobage des semences de betteraves avec des néonicotinoïdes alors que les ravageurs semblent déjà montrer des résistances aux principaux insecticides de substitution par traitement foliaire ".

Écoutez Alexandre Quillet :

Une agriculture et une industrie

Avec plus de 29 000 hectares cultivés en betterave (chiffres de 2015), la Normandie occupe plus de 7,5 % des surfaces dédiées à la betterave en France (selon les Chambres d'agricultures de Normandie). Elle est cultivée essentiellement en Seine-Maritime, dans l'Eure, le Calvados et l'Orne. La Normandie compte cinq sites industriels destinés à la valorisation de la betterave : trois sucreries (à Cagny dans le Calvados, à Etrepagny dans l'Eure et à Fontaine-le-Dun en Seine-Maritime), un centre de conditionnement (à Nassandres dans l'Eure) et une production d'éthanol (à Lillebonne en Seine-Maritime).