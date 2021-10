Princess of China double Charlie Brown!

Changement de plan ou double exploitation pour "Mylo Xyloto" ? Quoi qu'il en soit, "Princess Of China" a tout pour devenir le prochain tube de Coldplay. Enregistré avec la chanteuse Rihanna, qui cartonne actuellement dans le monde entier avec son nouvel album "Talk That Talk" et ses différents singles, le morceau pourrait connaître le même destin que "Paradise", toujours parmi les titres les plus téléchargés en France et ailleurs.

D'autant qu'une première mondiale est prévue le 12 février au Nokia Theatre de Los Angeles : Rihanna et Coldplay interpréteront en live "Princess Of China" à l'occasion de la 54ème cérémonie des Grammy Awards.