Rouen. Des étudiantes se mobilisent pour installer un frigo solidaire à Rouen

Quatre étudiantes de Rouen (Seine-Maritime) ont un projet en tête et s'activent pour le mettre sur pied. Ce projet, ce n'est pas pour elles qu'elles le font mais pour les autres puisqu'elles veulent installer un frigo solidaire à Rouen.

"L'idée nous est venue il y a un an, raconte Mélissa Bros, 19 ans et étudiante en première année de formation en psychomotricité au CHU. Avec une amie, on avait entendu parler des frigos solidaires et puis quand on a vu l'enthousiasme que notre idée de projet suscitait rien qu'en postant un message sur la page Facebook des étudiants de Rouen, on s'est lancées."

Le concept est simple : un frigo est mis à disposition pour tout le monde, c'est-à-dire à ceux qui veulent déposer des aliments pour les plus démunis et à ceux qui en ont besoin.

Premier anniversaire

L'idée est portée par l'association Les Frigos solidaires qui a installé le premier frigo à Paris il y a un an et bénéficie du soutien de plusieurs personnalités :

Pour installer ces frigos, certaines règles sont à respecter puisqu'il est interdit d'y mettre de l'alcool, des plats cuisinés et qu'il est déconseillé d'y mettre de la viande à cause de la chaîne du froid.

Il faut aussi vérifier la température, s'assurer que les aliments à l'intérieur ne sont pas périmés, sortir puis rentrer le frigo, etc. "Tout est énoncé dans un contrat", explique Mélissa Bros.

Partenariat avec Burger Green

À Rouen, les étudiantes sont désormais quatre à porter le projet, Mélissa Bros, Marie Leloup, Garance Gandanger et Camélia Chennoukh.

Leur premier défi a été de trouver un lieu pour accueillir le frigo et il a rapidement été trouvé. C'est le Burger Green situé près du théâtre des Arts à Rouen qui a accepté de nouer un partenariat. "La solidarité faire partie de notre charte, indique Fouzi Bouzahaf, fondateur du Burger Green de Rouen. On fait des distributions de repas, des repas solidaires à Noël, on privatise le restaurant pour les sans-abri, etc."

Ce projet de frigo solidaire entre alors parfaitement dans le cadre du Burger Green, "on était fait pour s'entendre".

Financement participatif

La deuxième étape est de financer le frigo et pour cela, les étudiantes ont lancé un financement participatif, disponible ici. "Il faut atteindre les 1 300 €, explique Mélissa Bros. On en est à un peu plus de 500 € donc on espère terminer le financement en octobre 2018."

Trois mois pour installer un petit frigo qui aura une grande utilité…

Pour plus d'informations : consultez la page Facebook Les Frigos Solidaires Rouen.