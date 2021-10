Caen. Rugby : face au manque d'effectifs, quatre clubs s'unissent dans le Calvados

C'est un essai que les clubs de rugby calvadosiens de Caen, Hérouville, Bayeux et Bernières (Calvados) vont tenter de transformer.

Pallier le manque d'effectif

En cette mi-juillet, ils ont décidé d'unir deux catégories : les U16 et U19 sous un seul et même club : Les léopards du HCBB Rugby. L'idée est venue du manque d'effectifs pour chaque club dans ces catégories d'âge. "Caen avait trop d'effectifs pour faire une seule équipe mais pas assez pour en faire deux, explique Sébastien Serot, vice-président du rugby club hérouvillais, nous on avait à peine de quoi faire une équipe, donc parfois des entraînements à huit ou neuf quand on sait qu'il faut jouer à 15, ça devenait compliqué".

Objectif : du temps de jeu pour tous

Ce rassemblement va donc permettre aux différents clubs de travailler correctement. Leur but est de proposer deux équipes dans chaque catégorie, "avec la possibilité pour tout le monde de jouer à son niveau et de jouer tout court". Ainsi grâce à ce rassemblement, le nouveau club devrait compter 75 cadets et 60 juniors avec six entraîneurs par équipes. En revanche, une fusion pour les équipes séniors n'est pas prévue.

Reprise de l'entraînement le lundi 20 août avant une première rencontre le 16 septembre prochain.