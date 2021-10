La Baie du Mont Saint-Michel. 9e édition du festival Jazz en Baie

Du 25 juillet au 5 août, la Baie du Mont Saint-Michel accueille près de 30 artistes de la scène jazz, pop, soul, reggae, électro pour vous faire vibrer. De Selah Sue, en passant par Arthur H, Stéphane Eicher, jusqu'à Melody Gardot et Keziah Jones. Le festival s'offre un panel de talents prestigieux au point d'en faire un événement majeur de l'année en Normandie. Un tour de force pour ce projet qui à la base était bénévole et associatif (Les Fuites de Jazz) et qui l'an dernier a dépassé la barre des 20 000 festivaliers. Pauline Bindet nous en parle :

Pour ce projet d'envergure, les organisateurs ont recruté plus d'une centaine de bénévoles et disposent de plusieurs scènes pour offrir à chaque artiste la place mais aussi le temps qu'il mérite.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site Jazz en Baie et sur la page facebook de l'événement.

