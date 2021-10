Basket (N1F) : victoire difficile mais précieuse pour Ifs

Expéditives au match aller (68-94), les Ifoises ne se sont imposées que de trois points, samedi 4 février (67-64). "Il faut qu'on retrouve nos fondamentaux de jeu collectif, offensivement surtout, indique leur entraîneur Michaël Déjardin. On repart dans quelques travers qu'on avait connus en début de saison." Bien que légèrement dominateur en début de match, Ifs a souvent couru après le score en première mi-temps. "On sentait de la bonne volonté, mais on n'y était pas mentalement", analyse Julie Villain.

Ifs a trouvé davantage de ressources en deuxième mi-temps pour prendre l'avantage et ne plus le lâcher, malgré la pression constante des Charentaises. Les Bas-Normandes restent huitièmes du classement mais creusent l'écart sur les relégables. Prochain match à Mondeville (B) samedi 11 février.