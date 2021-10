Festif. Tous aux quais à Amfreville-la-Mivoie

Organisé par la municipalité d'Amfreville-la-Mivoie, la manifestation Tous au quai a été instaurée il y a trois ans à l'initiative de Rémi Bourdel délégué à la culture. Il nous présente l'événement :

Pourquoi investir les quais de Seine ?

"Tous au quai est né suite à la création de la piste cyclable le long de la Seine. Nous avons eu l'idée de créer un événement un peu décalé destiné aux amateurs d'art urbain : un festival du graff auquel se sont greffés des ateliers et des animations participatives. Le quai Lescure qui s'étend sur 2 km et accueille d'anciens bâtiments industriels : c'est un patrimoine industriel qui mérite d'être mis en valeur et Tous au quai permet de redonner vie à cet espace désaffecté."

Que reste-t-il des précédentes éditions ?

"Les graffs réalisés dans le cadre du festival restent visibles de manière permanente. L'entreprise voisine Eurêka, un grossiste en fripe, nous met à disposition ses murs soit plusieurs centaines de m2 et chaque année la fresque s'allonge de cinquante mètres. L'année passée nous avions invité des graffeurs qui ont travaillé sur le thème de la jungle et précédemment sur le thème de la BD. Cette année le thème choisi est l'Égypte et huit graffeurs dont deux Rouennais participeront à cette création."

Quelles sont les animations proposées ?

"Tout est entièrement gratuit et, par cet événement convivial qui annonce l'été, nous clôturons la saison culturelle de la ville. Nous restons dans le thème de l'art urbain, avec des initiations aux sports urbains, une battle de hip-hop et même du tricot urbain. Les spectateurs pourront voir les graffeurs travailler mais s'essayer également aux techniques de graff. Le Serpat crew, un collectif havrais viendra également organiser une battle hip-hop au cours de laquelle huit groupes de trois danseurs s'affronteront. Il y aura la possibilité de s'acheter des fripes dans le magasin ambulant décoré par Ecloz, ma petite friperie mais aussi de manger sur place."

Dans quelle mesure l'événement est-il participatif ?

"Les amfrevillais participent activement à cette manifestation en habillant l'espace urbain par la création d'un triptyque monumental en tissu et par leurs graffs, mais ils ont aussi la possibilité de défiler en fringues vintage grâce au partenariat avec Eurêka. Il suffit pour cela de s'inscrire en amont pour devenir modèle. La manifestation accueille aussi les organisateurs du Skate park de Rouen qui offrent aux jeunes de s'initier au BMX, rollers et trottinettes et Recup'art anime un atelier créatif dans lequel on pourra apprendre à détourner de vieux vinyles."

Pratique. samedi 30 juin de 12 à 16 h et dimanche 1er juillet de 10 à 18 h sur le quai de Lescure à Amfreville-la-Mi-voie. Gratuit. amfreville-la-mivoie.fr Réservation pour le défilé vintage au 06 63 82 35 01