Saint-Étienne-du-Rouvray. Près de Rouen, Nabila Namoune veut lancer sa citronnade "Made in Normandie"

"Je veux que la Normandie soit connue pour son camembert, son cidre, son jus de pomme et bientôt par sa citronnade Mimouna !" Nabila Namoune est pour le moins motivée et avec sa bonne humeur pour moteur, elle compte bien aller au bout de son projet : créer sa citronnade artisanale et naturelle.

Cette ancienne fonctionnaire de l'Éducation nationale s'est lancée depuis un an dans ce projet. Elle a prévu de faire produire sa boisson en Normandie mais sa recette vient, elle, d'un peu plus loin géographiquement et pour en connaître l'histoire, il faut remonter quelques années en arrière.

Recette de grand-mère

"J'ai grandi à Constantine, en Algérie, et quand j'étais petite et qu'il faisait très chaud, ma grand-mère nous préparait une citronnade. On adorait ça", raconte Nabila Namoune. Depuis, la maman s'est installée à Saint-Etienne-du-Rouvray et le souvenir de sa grand-mère lui est revenu il y a un an et demi : "c'était un jour d'hiver où il y avait de la grisaille, je préparais le goûter pour mes enfants et je me suis rappelé la citronnade de ma grand-mère".

Elle décide alors de la préparer et c'est le déclic : "c'était un rayon de soleil dans ma cuisine ! J'étais heureuse, joyeuse ! Et depuis ce jour, à chaque fois que je ne suis pas bien ou qu'il y a de la grisaille, je fais une citronnade."

"La chance est avec toi"

Poussée par ses proches et ses enfants, elle décide de se lancer dans la production de cette boisson citronnée : "Je suis partie avec l'idée folle d'apporter le soleil et la joie en Normandie !", s'amuse-t-elle.

Elle lui trouve un nom, Mimouna, un prénom de fille au Maghreb qui signifie "la chance est avec toi".

Je vise l'armada de Rouen"

Épaulée par Philippe Airaud, producteur des jus Faso'Die, elle s'organise et change légèrement la recette de sa grand-mère : "J'ai gardé les bases, c'est-à-dire le jus de citron et la menthe, qui sont issus de l'agriculture biologique. Mais j'ai changé le sucre car je ne donne pas beaucoup de sodas à mes enfants donc je ne voulais pas être en contradiction." Elle a donc travaillé avec un ingénieur agronome et utilise du sucre naturel, issu de fruits déclassés.

Il a aussi fallu trouver une solution pour conserver la citronnade pour pouvoir la commercialiser et c'est finalement la pasteurisation qui a été choisie car elle permet de garder les boissons pendant un an.

Mais si la production sera bien normande car réalisée à la cidrerie de Saint-Aignan-sur-Ry, les ingrédients, eux, ne le sont pas puisqu'ils viennent du sud de la France ou d'Italie.

La création de la société est prévue pour janvier 2019, "je vise l'armada de Rouen", indique Nabila Namoune.

"Un travail de fourmi"

Et même si la Stéphanaise est motivée, la création de sa société prend du temps, "c'est un travail de fourmi, confie-t-elle, parce que ce n'est pas évident de se lancer, surtout dans l'agroalimentaire".

Elle a créé une campagne de financement participatif fixée à 5000 euros pour acheter les ingrédients et faire confectionner à la cidrerie sa première production, au mois de septembre.

Pour mettre sur pied son projet, elle est aussi soutenue par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime qui l'aide notamment à monter son plan financier pour obtenir un prêt bancaire.

Nabila Namoune compte se battre pour arriver au bout de son projet : "Si ça peut aussi donner le courage aux femmes de se lancer c'est bien parce que de temps en temps, il suffit d'un rien pour y arriver."

Le financement participatif est disponible sur www.leetchi.com/c/citronnade. Une soirée de remerciement est prévue le mercredi 26 septembre 2018, à partir de 16h30, avec au programme, une dégustation de la citronnade.