Caen. Le premier tour de la coupe de France de football est connu

De la plus petite division départementale jusqu'aux équipes fanions évoluant en Régionale 3, ce sont 258 équipes qui prendront part au premier tour de la coupe de France de football, le week-end du dimanche 19 août 2018. Les équipes évoluant en Régionale 2 et Régionale 1 rejoindront les 129 qualifiés au second tour. En attendant découvrez ici le tirage de ce premier tour.

FC VAL ST PERE / P. ST JAMAISE

ES HAYLANDE / AS JULLOUVILLE SARTILLY

ES TIREPIED / US ST MARTIN DES CHAMPS

AS ST OVIN / US ST QUENTIN SUR LE HOMME

PERIERS SPORTS / US ST PAIRAISE

FC CLAIES DE VIRE / US STE CROIX ST LO

AS FOLLIGNY / USM DONVILLE

TESSY MOYON SP / CREANCES SP

ST HILAIRE VIREY LANDELLES / USCO SOURDEVAL

ES TERREGATTE BEUVRON / ESP ST JEAN DES CHAMPS

FC SIENNE / ES GOUVILLE

E. LOREY HAUTTEVILLE FEUGERE / CONDE SPORTS

US VESLY L'AULNE / LA BREHALAISE

ES MUNEVILLAISE / FC 3 RIVIERES

US RONCEY CERISY / ES HEBECREVON

US LESSAY / ES ST SAUVEUR RONDEHAYE

AS CERENCAISE / US PERCY

ES MARIGNY LMV / FC AGON COUTAINVILLE

US AUVERS BAUPTE / ES ISIGNY SUR MER

ES DES MARAIS / CA PONTOIS

RS ST SAUVERAIS / US LA GLACERIE

AS ST JORES / AS VALOGNES

AS POINTE COTENTIN / AS BRIX

FC DIGOSVILLE / AS MONTEBOURG

FC VAL DE SAIRE / US COTE DES ILES

AS NEGREVILLE / SM HAYTILLON

FC BRETTEVILLE EN SAIRE / PL OCTEVILLE

SCU DOUVE DIVETTE / AS QUERQUEVILLE

CS BARFLEUR / ES PLAIN

AS STE MARIE DU MONT / E. TOCQUEVILLE

CO CEAUCE / L. ST GEORGES

JS TINCHEBRAY / SS DOMFRONTAISE

AS PASSAIS ST FRAIMBAULT / A. DE MESSEI

AM LA FERRIERE / US ANDAINE

US FLERIENNE / OC BRIOUZE

AS VALBURGEOISE / AS GACEENNE

ES PAYS D'OUCHE / A. CHAILLOUE

US MENIL DE BRIOUZE / US ATHIS

US PUTANGES / AS SARCEAUX ESPOIRS

ES BELLOU / AS BOUCE

SC DAMIGNY / FC DU PAYS AIGLON

US RANDONNAI / AS BERD'HUIS

SEES FC / AS ST GERMAIN DU CORBEIS

SAM FOOTBALL / ESP CONDE SUR SARTHE

VED. BOISTHOREL / US MORTAGNAISE

CS ORBECQUOIS VES / VIMOUTIERS FC

ST PAUL DU VERNAY FC / AS VAUDRY TRUTTEMER

CAMBES EN PLAINE SP / JS FLEURY SUR ORNE

AS MATHIEU / LYSTRIENNE SPORTIVE

AS CAHAGNAISE / ES PORTAISE

FC SUD OUEST CAEN / US MAISONS

US AUTHIE / ES VAL DE L'ORNE

FC DE MOUEN / E. CARPIQUET FOOT

LOUVIGNY FC / FC LANGRUNE LUC

CHL TERRE ET MER / NGS VER SUR MER

ASL CHEMIN VERT / CINGAL FC

ESI MAY SUR ORNE / US AUNAY SUR ODON

ES DU TRONQUAY / ES THURY HARCOURT

US TILLY SUR SEULLES / US CHEUX ST MANVIEU

US TREVIERES / USI BESSIN NORD

HASTINGS FC ROTS / INTER ODON FC

STADE ST SAUVERAIS / CS THIBERVILLE

MSL GARCELLES / AC DEMOUVILLE CUVERVILLE

USM BLAINVILLE / ESFC FALAISE

ES BONNEBOSQ / AS VILLERS HOULGATE

AS BIEVILLE BEUVILLE / US GUERINIERE

CL COLOMBELLES / DOZULE FC

AS GIBERVILLAISE / FC BAIE DE L'ORNE

US VILLERVILLAISE / JS COLLEVILLE

FC CAGNY / US PONT L'EVEQUE

ES LIVAROTAISE / CS HONFLEUR

AS ST DESIR / US VIETTOISE

FC MOYAUX / AS ST CYR FERVAQUES

FCO GROSLEY S/RISLE / CS BEAUMONT LE ROGER

FC LOUVIERS / FC SERQUIGNY NASSANDRES

CS LYONSAIS / EVREUX LUSITANOS JAN.

CHARENTONNE SAINT AUBIN / FC BRIONNE

US CORMEILLES LIEUREY / SC BERNAY

ASC IGOVILLE / AS ROUTOT

AS FIDELAIRE FERRIERE / FC VAL DE RISLE

FC DU ROUMOIS NORD / AS VAL DE REUIL VAUDREUIL POSES

AS COURCELLES SUR SEINE / FC SEINE EURE

AL SAINT MICHEL EVREUX / FC EURE MADRIE SEINE

LA CROIX VALLEE D'EURE / FC ILLIERS L'EVEQUE

AS ANDRESIENNE / CS LES ANDELYS

US SAINT GERMAIN LA CAMPAGNE / US CONCHES EN OUCHE

FA ROUMOIS / ES VALLEE DE L'OISON

FCI BEL AIR / US VATTEVILLE /BROTON.

STADE VERNOLIEN / US RUGLES LYRE

ES DAMVILLE / SAINT SEBASTIEN S.

SC BRETEUIL FRANCHEVILLE / FAC ALIZAY

AS SASSETOT THEROULDEVILLE / S. SAINT VALERY EN CAUX

US DOUDEVILLE / A.S. OUVILLE L'ABBAYE

SAINT RIQUIER GASEG / AS OURVILLE EN CAUX

RC ETALONDES / NEUVILLE A.C.

FC BETHUNE MEULERS / FC NEUFCHATEL EN BRAY

ES AUMALE / AS MESNIERES EN BRAY

US NORMANDE 76 BAROMESNIL / AS LE TREPORT

AS SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE / FC LE TRAIT DUCLAIR

US DES VALLEES / FC FREVILLE BOUVILLE SIVOM

ES JANVAL DIEPPE / ES ARQUES LA BATAILLE

US SAINTE MARIE DES CHAMPS / AS SAINT PIERRE EN PORT

FC PETIT CAUX / FC BELLEVILLE

FC HATTENVILLE / ENTENTE MOTTEVILLE CROIXMARE

US LONDINIERES / US GREGES

YERVILLE FC / AJC BOSC LE HARD

ENTENTE VIENNE SAANE / FC TOTES

GROUPEMENT FOUCARMONT REALCAMP / CA LONGUEVILLE

US AUFFAY / US BACQUEVILLE PIERREVILLE

CO FONTAINE LE DUN / US HERICOURT

US CRIEL SUR MER / US ENVERMEU

FC BARENTIN / F. LA BOUCLE DE SEINE

AS SAINT VIGOR D'YMONVILLE / ESI SAINT ANTOINE LA FORET

AS LA FRENAYE / AS SAINTE ADRESE BUT

AS PETIVILLE / RC HAVRAIS

FC GRUCHET LE VALASSE / US EPOUVILLE

AS LANQUETOT / GAINNEVILLE AC

LE HAVRE FC 2012 / US CAP DE CAUX CRIQUETOT

US GODERVILLE / ATHLETI'CAUX FC

AL TOURVILLE LA RIVIERE / S. GRAND QUEVILLY

FC SAINT JULIEN / MONT SAINT AIGNAN FC

AS CANTON D'ARGUEIL / A. HOULME BONDEVILLE F.C.

FC NORD OUEST / US GRAMMONT

US SAINT JACQUES SUR DARNETAL / FC SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

AS BUCHY / ASC JIYAN KURDISTAN

AC BRAY EST / GRAND COURONNE FC

FC VIEUX MANOIR / A. MALAUNAY

AS LA BOUILLE MOULINEAUX / O. DARNETAL

AS PTT ROUEN / CS GRAVENCHON