La Taupe : superbe thriller en salle mercredi

L'espionnage est un genre au cinéma. Un genre majeur et pourtant si souvent raté.

La Taupe n'est pas raté. Thomas Alfredson réalise un film superbe d'après un best-seller mondial du maître John Le Carré.

Voici l'histoire :

1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets britanniques sont, comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley.

Pourtant, Smiley est bientôt secrètement réengagé sur l'injonction du gouvernement, qui craint que le service n'ait été infiltré par un agent double soviétique. Epaulé par le jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de débusquer la taupe, mais il est bientôt rattrapé par ses anciens liens avec un redoutable espion russe, Karla. Alors que l'identité de la taupe reste une énigme, Ricki Tarr, un agent de terrain en mission d'infiltration en Turquie, tombe amoureux d'une femme mariée, Irina, qui prétend posséder des informations cruciales. Parallèlement, Smiley apprend que son ancien chef a réduit la liste des suspects à cinq noms : l'ambitieux Percy Alleline, Bill Haydon, le charmeur, Roy Bland, qui jusqu'ici, a toujours fait preuve de loyauté, le très zélé Toby Esterhase... et Smiley lui-même.

Dans un climat de suspicion, de manipulation et de chasse à l'homme, tous se retrouvent à jouer un jeu dangereux qui peut leur coûter la vie et précipiter le monde dans le chaos. Les réponses se cachent au-delà des limites de chacun...

En salle mercredi.