La circulation reste délicate ce lundi matin

Mais ce lundi matin, la circulation reste qualifiée de « délicate » par les services du Conseil Général de l’Orne : entre Sées et Argentan … entre Alençon et Sées … et entre Monnai et Nonant le Pin.

La circulation est qualifiée de « difficile » sur les axes secondaires … et notamment entre Alençon et Carrouges … Alençon et Pré en Pail … et autour de L’Aigle.

Ce matin, la circulation des poids lourds de + de 7t5 est interdite sur la Nationale 12, à l’Ouest d’Alençon, jusqu’à 10h.

Sur le reste du réseau ornais, les poids lourds ont interdiction de doubler.

Soyez très prudents.



Conséquence de cette neige : aucun transport scolaire n’est assurés aujourd’hui dans les départements de l’Orne, du Calvados, de l’Eure, de la Sarthe, ni de la Mayenne…

Pas de transport scolaire, non plus, sur 12 cantons du sud-Manche, dont Mortain et Le Teilleul.

Dans le centre de Flers, les bus urbains ne circuleront pas avant 9h ce matin.

Difficile retours de week-end, vers Paris : la neige et le verglas à l'origine d’un carambolage, hier en milieu d'après-midi sur l' Autoroute A13 dans le département de l’Eure, à hauteur de Toutainville. 8 véhicules impliqués et plusieurs blessés.

Autre carambolage : hier soir au nord du Mans, sur l’autoroute A10 : une dizaine de véhicule impliqués ; heureusement, pas de blessé grave.

Et ça n’est pas forcément mieux en ville.

Hier, 3 saleuses et une vingtaine d’agents communaux ont dégagé 30km d’axes principaux dans Alençon … essentiellement les grand boulevards … mais il reste très compliqué ce matin de circuler, et de se stationner dans la ville…