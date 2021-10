Caen. Coupe du monde : tout ce qu'il faut savoir pour suivre la finale à Caen

Le jour de la finale de la Coupe du monde, France-Croatie, dimanche 15 juillet 2018, approche à grands pas. La ville de Caen (Calvados) et la Région Normandie ont décidé d'installer un écran géant de 30m2, dans le parc d'Ornano à l'Abbaye-aux-Dames.

Le site de 8 000 m2 peut accueillir 15 000 personnes. Lors de la demi-finale, France-Belgique du mardi 10 juillet 2018, 11 000 Caennais étaient venus supporter les Bleus. Il est conseillé de venir près de deux heures avant le coup d'envoi (17 heures) pour passer les fouilles de sécurité en toute tranquillité. Le site ouvre ses portes à 15h30.

Vente d'alcool interdite

Sur place, l'alcool est interdit. Les supporters peuvent apporter des bouteilles d'eau et de quoi manger. Attention toutefois les glacières sont interdites tout comme les sièges pliants. La Préfecture du Calvados, indique que la vente d'alcool à emporter et la détention de contenants en verre ou métal seront interdits dans certaines rues de Caen le jour du match de 14 heures jusqu'au lendemain huit heures.

Des restrictions de circulation sont également à prévoir : tout le secteur du port et les alentours seront interdits à la circulation et au stationnement.

58 agents de sécurité et huit personnes dédiées à la sécurité incendie et secours seront mobilisés sur place. Le coût de cette retransmission de la finale s'élève à 32 000 euros, coût que la Ville de Caen et la Région Normandie se partagent équitablement.

