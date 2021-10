Alençon. Un Ornais passe une audition secrète à la télévision

Un Ornais, Antoine, a passé une audition sans le savoir dans le concept d'une nouvelle émission de M6 : "Audition secrète", qui cherche à faire passer une audition pour devenir une star à quelqu'un sans qu'il ne le sache. L'émission est présentée par le magicien Éric Antoine, avec la participation de David Ginola et de Pascal Nègre.

Le candidat ornais, qui a bientôt 25 ans, est un passionné de chant. Il vient de terminer ses études en management du tourisme et de la culture et… À horreur des surprises, " Je suis quelqu'un de timide et passer à la télé pour ma musique je n'aurais jamais osé. Je suis un musicien qui travaille tout seul dans sa chambre, c'est un peu mon petit jardin à moi. J'ai toujours travaillé en autodidacte et donc c'est beaucoup de feeling. Je suis stressé… oser affronter un public c'est une grande première. "

Un concept original

Grâce à la complicité de leurs proches, accompagnés de David Ginola et Éric Antoine, ces talents vont se retrouver sur scène sans s'en rendre compte ! Ils auront alors la possibilité, s'ils le souhaitent, de montrer à tous, ce talent de chanteur qu'ils gardaient caché jusque-là. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils passent une "audition secrète" : Pascal Nègre et Julien Creuzard, deux producteurs, vont les écouter à leur insu derrière une vitre sans tain. Ils ne révéleront leur présence qu'à ceux qu'ils estiment suffisamment talentueux pour les faire travailler. Si parmi ces chanteurs se trouvent un ou plusieurs talents en qui la maison de disque croit, elle leur proposera de signer un contrat