Évreux. Le public au rendez-vous pour le Rock in Évreux by GHF

"On souffre beaucoup de la chaleur", explique, avec le sourire, Alexandrie Marteille. Pendant les trois jours du festival, le Rock in Évreux (Eure) by GHF s'est déroulé sous un grand soleil et une chaleur intense. "Il faut boire beaucoup d'eau, pas que de la bière !"

DJ Snake, Jonas Blue, Asaf Avidan ou encore Kyo auront fait se déplacer le public venu de partout en Normandie. Certains sont des fidèles du rendez-vous comme Arnaud Jouan qui vient pour la vingtième fois au Rock in Évreux et qui apprécie les changements apportés au festival : "Je trouve ça chouette, ça fait penser aux Vieilles charrues, je reviendrai l'an prochain".

Une bonne ambiance

Les festivaliers relèvent la bonne ambiance qui a régné tout au long du Rock in Évreux. "Même si trois jours, c'est un peu plus fatigant, mais ça reste très sympathique avec plus d'artistes", s'accorde à dire Richard Marteille.

"On est arrivé dès vendredi et ça se passe très bien, l'ambiance est très bonne", ajoute Lorane Digayet, habitante de Gaillon (Eure) et venue à Évreux avec deux autres amies.

