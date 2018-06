J-1 avant Rock in Évreux by GHF : tout ce que vous devez savoir

Le festival Rock in Évreux by GHF se tient du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2018 sur l'hippodrome de Navarre à Évreux (Eure). Ces trois jours de concert vont réunir 29 artistes sur deux scènes : vendredi 29 juin, rendez-vous de 15h30 à deux heures, samedi 30 juin de 14h30 à 2h30 et dimanche 1er juillet de 14 heures à 0h30.

DJ Snake, No one is innocent, Feder ou encore le groupe Kyo seront sur la scène du festival. Du rock à l'électro en passant par le pop rock ou encore le rock alternatif sont prévus au Rock in Évreux by GHF.

La programmation du festival. - Rock in Évreux by GHF

Transports

Des navettes gratuites sont mises en place depuis Évreux, en association avec le réseau Transurbain (voir horaires ci-dessous).

Des trains et des bus sont aussi disponibles, au départ de toutes les gares de Normandie, avec un tarif de dix euros l'aller-retour sur présentation du billet du festival. Cette offre est valable pendant toute la durée du festival. Attention, le billet du festival devra être présenté au contrôleur SNCF dans le train.

Stationnement

Si vous venez en voiture, des parkings sont mis à disposition à dix minutes de marche pour les festivaliers. C'est notamment le cas du parking public de Navarre.

Garderie, paiement et camping

Une garderie payante est proposée pour les enfants de trois à 14 ans. Pour le tarif, il faut compter cinq euros par enfant et par jour. Une fiche sanitaire, téléchargeable sur le site internet du festival, devra être présentée obligatoirement à la garderie.

Un camping se situe à dix minutes à pied de l'entrée du festival. L'accès à la zone camping est indépendant de l'accès à la zone festival. Le camping est équipé de WC et de douches mis gratuitement à disposition des festivaliers. Sur le camping, un espace propose restauration et buvette durant la journée, en attendant les concerts.

Le plan du festival. - Rock in Évreux by GHF

Durant les trois jours de festival, le seul moyen de paiement sera le jeton du Rock in Évreux by GHF. Plusieurs stands, à l'intérieur du site, permettront d'effectuer l'échange au moyen d'espèces ou de carte bancaire.