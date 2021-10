Jeu concours Saint-Valentin sur tendanceouest.com

Voir les photos des auditeurs et envoyer votre photo





La Saint Valentin ne date pas d'hier. Mais quand on aime... on ne compte pas ! On raconte que la fête des amoureux remonterait à l'Antiquité ! Dans la Rome Antique, on avait pris l'habitude de célébrer le Dieu de la fertilité à la mi février. Des prêtres couraient à moitié nus dans les rues de Rome en tenant dans leurs mains des morceaux de peau de chèvre et les toucher facilitait la fertilité !

Ainsi est née une tradition qui perdure aujourd'hui : la Saint Valentin est en France comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde un rendez immuable : on s'échange des billets doux, on s'offre des petits cadeaux, un peu de douceur enfin dans un monde de brutes !

Tendance Ouest se met au diapason et à l'unisson des amoureux. Notre grand jeu concours de la Saint Valentin ? Simple comme l'envoi d'une photo de vous avec votre amoureux ou votre amoureuse) et le post d'un petit billet doux... que nous aurons plaisir à diffuser sur notre site d'ici au 14 Février.



Les plus beaux envois, les plus originaux, les plus amusants se verront récompensés par une multitude de cadeaux offerts par nos partenaires, avec le concours notamment du Spa Thermal de Bagnoles de l'Orne et de Premier Rang, organisateur de spectacles au Zénith de Caen.

A gagner avec votre amoureux ou/et amoureuse : des invitations aux spectacles du Zénith, des soins nature au Spa de Bagnoles de l'Orne, un peignoir douillet, des produits de soins à base de pomme de cidre !





