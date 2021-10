Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : combien de temps de queue cette année ?

Il bat des records de fréquentation : le festival Beauregard, qui s'ouvrira vendredi 6 juillet 2018, affiche complet depuis déjà plusieurs semaines pour le vendredi et le samedi soir. Des milliers de spectateurs s'apprêtent donc à franchir à nouveau les portes du parc du château d'Hérouville Saint-Clair (Calvados) pour cette dixième édition avec sûrement une question dans le coin de la tête : faudra-t-il cette année attendre aussi longtemps que l'an passé pour accéder au site ?

Le nombre de couloirs plus que doublé

Pour Paul Langeois, directeur du festival, la réponse est clairement "non" ! "On a déjà fait rentrer 26 personnes sur le festival sans que ça ne cause de problème" rappelle-t-il. Si les consignes de sécurité renforcée liées au plan Vigipirate ont depuis fait leur apparition et rallongé les délais des contrôles, il assure que l'accueil a été repensé.

"Nous avons multiplié par deux et demi le nombre de couloirs afin de pouvoir contrôler 26 personnes en même temps." Il espère assurer au maximum "une demi-heure à trois quarts d'heure d'attente" au plus fort de la fréquentation. "La plupart des gens rentreront en dix minutes."

