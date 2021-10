Le 1er bar à sushi de la Manche ouvre demain, mercredi 1er Février!

La cuisine japonaise n'est pas du tout implanté dans la Manche. Le restaurant gastronomique Le Mascaret espère remédier à cet oubli et lance pour cela le 1er bar à sushis du département.

Les clients pourront donc manger ces spécialités japonaises avec des produits frais locaux. Et en plus, le tout sera exécuté "en live". Aussitôt commandé, aussitôt exécuté par le cuisinier et presque ausssi vite dans votre assiette!

Pour réserver et découvrir le bar à sushi du mascaret:

Le Mascaret, 1 rue du bas, 50560 Blainville sur mer 02 33 45 86 09 http://lemascaret.fr

Pour apprécier un bon sushi, il faut maitriser l'art de sa préparation, c'est ce que nous explique Nadia Hardy: