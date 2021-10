Formigny. Caen : un père menace de tuer sa famille avec un couteau

Un vietnamien âgé de 53 ans a comparu mardi 26 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Trois semaines auparavant il avait, lors d'une vive altercation, menacé de tuer sa famille. Il était jugé pour violence en état d'ivresse manifeste, menaces de mort réitérées avec une arme. En France depuis trente ans, un interprète a été nécessaire lors de l'audience.

Véritable déchaînement

Ce soir-là il commence par s'en prendre à l'un de ses fils, lui assénant des coups de pied. L'épouse qui tente de s'interposer est frappée à son tour. Paniquée, la plus jeune des filles se réfugie avec un autre de ses frères chez le voisin, tandis que l'altercation se poursuit. À un moment l'homme va chercher un couteau dans sa voiture et en menace famille et voisins "Je vais vous couper la tête à tous !"

Il minimise les faits

Interpellé, il nie les menaces de mort, minimise les faits et ne reconnaît pas son addiction à l'alcool "Je bois une bouteille de whisky tous les deux ou trois jours de façon festive". Depuis cette crise de violence, le prévenu est hébergé par un ami. Son épouse qui demande le divorce déclare que même dans ces conditions, toute la famille vit dans la peur. Le procureur parle de faits graves et irresponsables, en en soulignant les possibles conséquences dramatiques. L'homme n'étant pas connu de la justice, huit mois de prison avec sursis sont requis.

Au final il écope de six mois avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra verser 500 euros de préjudice moral à son épouse et la même somme à deux de ses enfants ainsi que 900 euros de frais de justice. Il a obligation de soin et interdiction de paraître au domicile de sa famille.