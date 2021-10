Rouen. Carte scolaire : les dernières décisions en Seine-Maritime [CARTE]

La direction académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) et les syndicats se sont réunis lundi 25 juin 2018 pour débattre une dernière fois des ouvertures et fermetures de classes à la rentrée.

En mars 2018, une carte scolaire avait déjà été établie mais la situation de certaines écoles pouvait encore être revue.

Les dernières décisions ont été annoncées mardi 26 juin 2018 et présente "trop peu d'évolutions" selon le syndicat SNUipp-FSU 76.

Ci-dessous, la carte des dernières annonces de fermetures et d'ouvertures :

En rouge : les neuf fermetures de classes

En orange : les quatre annulations d'ouvertures

En vert : les cinq ouvertures

En bleu : les huit annulations de fermetures

À noter que les deux postes (élémentaire et maternelle) de Ganzeville qui devaient fermer pour se retrouver sur le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Epreville – Maniquerville-Tourville les Ifs, ne ferment plus et restent sur Ganzeville.

125 ouvertures de classes et 89 fermetures

Ces dernières ouvertures et fermetures complètent celles déjà annoncées en mars. Au total, 125 classes vont donc ouvrir à la rentrée 2018 et 89 autres vont fermer.

La crainte des syndicats porte désormais sur le choix de communes rurales d'avoir recours au tribunal administratif. Si ce dernier décide de l'annulation de la fermeture, il faudra alors "taper dans la réserve de remplaçants".

