Fontenay-le-Marmion. Armé d'un taser il extorque le téléphone portable d'un mineur

André Letellier âgé de 25 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mardi 26 juin 2018, devant répondre de deux délits : extorsion avec violence et port sans motif légitime d'arme incapacitante, ceci jeudi 8 février 2018 près du mémorial de Caen.

Il déclenche son taser pour impressionner sa victime

La victime déclare aux policiers que le prévenu lui avait donné rendez-vous "Mais il est arrivé avec deux autres individus. Il a sorti sa lampe taser et l'a déclenchée pour m'impressionner. Je n'ai pas reçu de décharge mais j'ai eu très peur", suite à quoi l'homme lui dérobe son téléphone portable et sa cigarette électronique. Ce sera grâce à ce portable qu'il se verra interpeller.

"Il avait une dette de stupéfiants"

Le prévenu affirme que la victime lui devait cent euros "C'était une dette de stupéfiants". Le jeune quant à lui prétend ne lui devoir qu'une quarantaine d'euros. "Il me menait en bateau, poursuit l'agresseur, il disait ne pas avoir d'argent pour me rembourser". Le président s'emporte "Et pour cette raison vous êtes venu avec deux gorilles, des costauds ! À trois contre un !"

Déjà condamné en février dernier

L'homme est sous curatelle renforcée, il ne souffre pas d'altération du discernement mais de troubles du raisonnement. Il a toutefois conscience de l'interdit. Son casier judiciaire comporte trois mentions (dégradations, vols…) la dernière datant de février 2018. Une peine de prison ferme est requise par le ministère public. L'avocat de la défense parle d'un homme vulnérable et manipulable. André Letellier écope de trois mois de prison ferme et de la révocation d'un sursis de trois mois. Ce qui lui totalise six mois ferme.