Caen. Caen : "Changez de métier !" lance le prévenu au tribunal

Said Bachirou âgé de 28 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) lundi 25 juin 2018. Il lui était reproché : destruction d'un bien appartenant à autrui, menaces de mort réitérées (le tout en récidive) ainsi que refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolisé. Incarcéré depuis le vendredi 15 juin 2018 dernier pour d'autres causes, l'audience s'est déroulée par vidéoconférence.

Une cinquantaine d'impacts de coups de marteau

Regagnant son appartement un couple croise le prévenu dans les escaliers. Il vient rendre visite à sa compagne, mais à chaque fois qu'il se présente à son domicile il trouble la tranquillité du voisinage. Alors l'homme lui enjoint de partir et une altercation s'ensuit "Je l'ai poussé, c'est vrai" admet-il "Il m'a agressé au taser et avec un marteau" réplique le prévenu. Mais c'est bien Said Bachirou qui s'acharne sur la porte du couple avec l'outil occasionnant une cinquantaine de trous en hurlant "Je vais vous tuer !" A l'arrivée de la police il présente tous les signes d'une forte imprégnation alcoolique mais refuse l'éthylomètre.

"Vous êtes incompétents vous les avocats ! "

Admettant du bout des lèvres qu'il avait "un peu bu pour pouvoir réfléchir" le prévenu n'en démord pas : la victime c'est lui ! L'avocate de la partie civile parle e quelqu'un de violent (son casier judiciaire témoigne de ces faits) et sollicite 800 euros de dommages et intérêts pour chacune des deux victimes La procureure requiert dix mois de prison dont six mois ferme ainsi qu'une interdiction de contact. Ce sera la décision de la cour. Said Bachirou le prend très mal traitant les avocats d'incompétents et conseillant à la cour de changer de métier.