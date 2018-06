Le Havre : grève à Pierre Janet, l'hôpital donne sa version

Une partie du personnel de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre (Seine-Maritime) est en grève depuis vendredi 15 juin 2018. Les syndicats dénoncent la suroccupation des lits aux urgences (cinq lits pour dix à quinze patients accueillis quotidiennement). Ils réclament l'ouverture d'un nouveau pavillon avec la création de cinquante postes. Les syndicats interpellent directement l'ARS.

Quinze millions d'euros d'investissement

Mardi 19 juin 2018, les agents hôpital de Pierre Janet ont décidé de reconduire le mouvement. Ce même jour, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) s'est exprimé via un communiqué. L'établissement précise qu'un Plan psychiatrie et santé mentale est à l'œuvre depuis début 2016. Il a permis une évolution des effectifs non médicaux à la hausse de plus de 23 postes à temps plein. Le GHH explique que ce plan prévoit des mesures d'attractivités médicales pour augmenter le nombre de médecins et qu'il y a d'ailleurs eu quatre médecins de plus en 2017. L'hôpital havrais précise également que quinze millions d'euros vont être investis sur les cinq ans à venir pour la réhabilitation des pavillons Boréal, Alizé et Caravelle de l'hôpital Pierre Janet.

Deux postes infirmiers immédiatement

Parallèlement au Plan psychiatrie et santé mentale, le GHH met en avant des actions décidées le vendredi 15 juin 2018 lors d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La direction annonce la création immédiate de deux postes infirmiers, l'alignement des effectifs du week-end sur ceux de la semaine et la prise en charge des urgences par un médecin sénior.