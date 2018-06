Grève à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre

Une partie du personnel de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet du Havre (Seine-Maritime) est en grève administrative à partir de vendredi 15 juin 2018. C'est le manque de moyens et de postes qui sont au cœur des revendications. Mais le personnel se mobilise plus particulièrement pour les urgences. Elles sont d'une capacité de cinq lits alors qu'il faut accueillir quotidiennement entre dix et quinze patients.

Écoutez Yann Adrait, représentant Sud Santé Sociaux :

Manque de personnel

Malgré l'annonce par la direction de l'établissement mardi 12 juin 2018 d'un poste soignant supplémentaire pour l'été 2018, les syndicats de Pierre Janet ne sont pas satisfaits. Pour eux, il manque cruellement de personnel parlant d'une situation de crise. Ils prennent l'exemple de patients accueillis sur des matelas posés à même le sol.

Muscler la mobilisation

Pour tenter de se faire entendre, l'intersyndicale de Pierre Janet prévoit des opérations coup de poing, notamment lundi 18 juin 2018. Ce jour-là, le personnel a l'intention d'interpeller Hervé Morin, le président de la région Normandie, présent dans la matinée au Havre pour la séance plénière du Conseil Régional. Le soir, il se rendra à l'hôtel de ville pour se faire entendre lors du Conseil municipal.