Caen. Caen : 230 places de parking gratuites à l'hôtel de ville le samedi

C'est un pas de plus vers les conducteurs en ces temps de travaux à Caen (Calvados) : la mairie va mettre à disposition du public le parking de 140 places en surface de l'hôtel de ville le samedi, sans limitation de durée, jusqu'à 20 heures.

"C'est une demande que l'on a régulièrement de la part des habitants, des touristes et bien sûr des commerçants dont je m'occupe", commence Véronique Debelle, l'adjointe au maire chargée du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, "vous avez le stationnement 11 heures - 15 heures du samedi, gratuit, et à partir du samedi 30 Juin 2018 le parking municipal de la mairie ouvert pour tous, ainsi que le parking devant l'ancienne bibliothèque, gratuite de neuf heures à 20 heures, ce qui représente un total de 230 places".

La ville mise aussi sur le désengorgement du centre

Consciente de l'alourdissement de la circulation, notamment à cause du chantier du futur tramway, la ville mise aussi beaucoup sur le désengorgement du centre-ville : "nous avons inauguré il y a peu la navette gratuite électrique, qui fait le tour de la ville jusqu'aux rives de l'Orne, de la presqu'île et qui est très pratique. On peut la prendre dans tous le centre piétonnier. Il y a aussi la navette depuis le parking relai du parc-expo (Ndlr : la ligne quatre) qui vous mène au centre-ville en quelques minutes".

Et parce que la ville compte bien vivre dans l'ère du temps, elle salue le succès de l'application PayByPhone "c'est de plus en plus utilisé, on s'est rendu compte que cette application est plébiscitée et très pratique… c'est dans sa facilité que les gens trouvent leur utilité". Enfin, tous les parkings d'ouvrages coûtent 1€50 de 20 heures à huit heures du matin, pour que les gens puissent "aller dîner en ville en toute tranquillité", sourit Véronique Debelle.

La ville compte 1000 places de stationnement gratuit pour 4574 place de stationnement payant en surface et 450 places payantes en enclos, ainsi que 1879 places payantes dans les stationnements de parkings en ouvrages.