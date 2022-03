Hors Normandie. "Libération" le nouvel album de Christina Aguilera sort le 15 Juin

Maman de deux enfants Christina Aguilera poursuit sa carrière musicale, ses prestations télévisées ou même ses rôles au cinéma ; une seule chose restera derrière elle, ses tenues et danses très osées que vous avez aperçues en 2002 dans le clip "Dirrty" aux côtés du Rappeur Redman.

Christina Aguilera affiche une carrière plutôt réussie, avec plus de hauts que de bas, sur le plan musical c'est principalement l'album Lotus sorti en 2012 qui n'avait pas trouvé le succès. 6 ans ont passé pour la star avec divers projets, collaborations et apparitions au cinéma.

2018 marque donc une nouvelle ère pour la chanteuse, elle repartira en tournée dès Septembre prochain, son dernier exercice du genre date d'il y a plus de 10 ans. Le nouvel album "Libération" voit le jour ce vendredi 15 Juin et d'après Christina les fameuses bottes en cuir aperçues dans le clip "Dirrty" pourraient revenir à l'image.

Notez que plusieurs titres ont déjà mis le nouvel opus en avant : "Fall in Line" en featuring avec Demi Lovato, "Accelerate", "Twice" (une belle balade où elle chante en solo), et puis le tout fraîchement dévoilé "Like i Do" en featuring avec Goldlink que vous pouvez écouter ci-dessous.

Espérons que sa future tournée fera escale en France, car la star est rarement passée nous voir, ne serait-ce que dans la capitale.

Pour rappel Christina Aguilera s'était fait connaître à l'époque avec ce tube qui a presque 20 ans, "Genie in a Bottle", c'était en 1999 :

