Grâce-de-dieu : “On va les fumer à la kalachnikov”

Ce Deauvillais, qui faisait l’objet d’une période de probation, est accusé d’avoir, le 13 janvier, craché en direction d’un véhicule de police dans le quartier de la Grâce de Dieu et, tenté, lors de son interpellation, de rameuter les jeunes autour : “Venez, on va les fumer à la kalachnikov !”. Dans la voiture qui l’emmène au poste, il parviendra aussi à mordre un policier et à le blesser.

Relâché, le 19 janvier, c’est à la Maladrerie que vers 16h30, ivre, il vole le sac à dos de l’agent de la police municipale qui fait traverser les enfants à la sortie de l’école. S.F lance le sac au milieu de la rue et, quand elle le somme de le lui rendre, il fait tomber cette femme au sol. Le Deauvillais est arrêté, non sans mal (outrages, tentatives de morsures), venelle du puits, où il joue avec le bâton lumineux et la chasuble de la victime.

Le tribunal, visant la récidive de vol, décide finalement de condamner le prévenu à trois ans de prison, dont deux fermes. Il versera 4 200€ de dommages et intérêts aux six policiers outragés. La femme malmenée, après une provision de 1 450€ sera indemnisée après expertise.