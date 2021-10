Recensement : 720 agents sur le terrain en Basse Normandie !

Une nouvelle phase de recensement est en cours depuis jeudi !

Un bataillon de 720 agents recenseurs, sillonnent les routes de Basse Normandie pour collecter à domicile des informations… Un fiche d’information sur le logement occupé et une fiche individuelle pour chaque membre de la famille sondée ! La participation à ce recensement est un acte citoyen obligatoire… sous peine d’amendes !! Les informations collectées seront compilées, et analysées pour connaître l’évolution de la démographie. Des données très utiles aussi pour les mairies, qui peuvent adapter leur dotation en matière de transports, du nombre de places dans les crèches, ou augmenter ou diminuer la densité commerciale face au besoin de ses citoyens.

La Basse-Normandie compte aujourd’hui 1 470 880 habitants, soit 45 000 de plus qu’il y a dix ans. Dans le détail : près de 681 000 habitant dans le Calvados… 495 000 dans la Manche et un peu plus de 292 000 âmes dans l’Orne !!

Anne-Marie Berré est l’un est 5 agents recenseurs à St-Lô. C’est déjà sa 3ème campagne …. Et à un rythme soutenu elle arpente les étages des immeubles… c’était le cas jeudi midi, le micro de Tendance Ouest l’a suivi au cours de l'une de ses visites …