Caen. Caen handball : Christèle Desclos, une bénévole si précieuse

Christèle Desclos fait partie de ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour le Caen Handball (Calvados). Quand les joueurs sont sur le terrain, cette femme de 47 ans et une trentaine d'autres personnes s'activent en coulisse. "Nous avons tous des rôles bien définis : buvette, vidéo, statistique", explique celle qui s'occupe de la billetterie et de l'accueil du public et des groupes.

Apporter de l'humain

Pour cette professeure des écoles, le handball est une véritable passion depuis le collège. "Ça doit faire huit ans que je suis bénévole, j'adore ce sport et le club alors je ne voulais vraiment pas être passive". Hors de question dès lors de regarder les matchs de son fils, en équipe jeune, du haut des gradins. "Je suis régulièrement à la table de marques pour son équipe", sourit-elle. Découvrir un autre monde professionnel, travailler avec une véritable équipe est l'essence même de son statut de bénévole. "Nous sommes là pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Nous ne pouvons pas jouer sur le terrain, nous n'apportons pas de financier, alors on donne de l'humain".

Les soutenir jusqu'au bout

Comme les soirs de match au Palais des sports où de 17h30 à minuit, Christèle vit handball. "Après le match du maintien, j'ai poussé un ouf de soulagement, se souvient-elle, quand on a goûté à la Proligue, on veut y rester", avance-t-elle. "J'ai vu le club monter les échelons et grossir. C'est beau de voir le Palais des sports rempli et pas forcément qu'avec un public caennais". Pour cette fin de saison, Christèle et une poignée de bénévoles sont partis voir le dernier match à l'extérieur des Vikings, à Pontault vendredi 11 mai. "On veut dire au revoir aux joueurs qui partent à la fin de la saison c'est normal."