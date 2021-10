Palais chinois

Canard à l’ananas

Pour 4-5 personnes



Préparation et cuisson : 35 mn



2 filets de canard

4 champignons noirs séchés, 4 champignons parfumés

1 petit oignon, 1 gousse d’ail

2 cuil. à soupe de sauce soja, 1 cuil. à soupe de fécule

1 boîte d’ananas au sirop

léger ou au naturel

2 cuil. à soupe d’huile

1 cuil. à soupe de xérès

Poivre



Faites tremper les champignons 20 mn dans de l’eau tiède. Retirez la peau. Couper les filets de canard en lamelles transversalement aux fibres. Mélangez 1 cuillerée à soupe de sauce soja et 1 cuillerée à café de fécule, ajoutez l’oignon et l’ail hachés et le canard. Mélangez et laissez macérer 10 mn. Égouttez l’ananas en conservant le jus, recoupez-le en lamelles. Délayez le reste de la fécule dans le jus d’ananas. Égouttez les champignons, coupez les chapeaux en lamelles. Faites chauffer l’huile dans un wok, saisissez-y les lamelles de canard 3 mn à feu vif, en remuant.

Ajoutez l’ananas et les champignons, laissez cuire 1 mn, arrosez avec le jus d’ananas, le reste de la sauce soja et le xérès. Mélangez, poivrez et faites mijoter 2 mn.