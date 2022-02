Étretat. Etretat pourrait ne plus postuler pour le Pavillon bleu

Jeudi 24 mai 2018, les Pavillons bleus 2018 ont été dévoilés. En Seine-Maritime, trois ports sont récompensés (Dieppe, Fécamp et Saint-Valery-en-Caux) et cinq plages conservent le label (Dieppe, Fécamp, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval et Saint-Valery-en-Caux). Fait marquant de l'année 2018, la plage d'Etretat perd son Pavillon bleu.

Pollution de l'eau de mer après un orage

La non-obtention du Pavillon bleu n'est pas une surprise pour la mairie d'Etretat puisque la municipalité n'a pas déposé de dossier pour l'année 2018. Le 30 août 2017, des analyses de l'eau de baignade révélaient une légère pollution (contamination fécale). La plage avait été fermée le vendredi 1er septembre 2017 en attendant de nouvelles analyses qui se sont révélées bonnes. L'origine de la pollution a été identifiée : un orage qui a fait ruisseler de l'eau contaminée par de l'épandage agricole. Une seule mauvaise analyse de l'eau est rédhibitoire pour l'obtention du Pavillon bleu, la mairie n'a donc pas déposé de dossier.

Des retombées économiques difficiles à chiffrer

Des règles très strictes qui interrogent la municipalité. La ville d'Etretat s'est portée candidate pour le label depuis 1986. Elle l'a obtenu en 2009 et l'a conservé jusqu'en 2017 (à l'exception de 2011). Le Pavillon bleu est une vitrine pour attirer les touristes étrangers de l'Europe du nord (Belgique et Pays-Bas notamment). La municipalité d'Etretat a du mal à chiffrer les retombées économiques du label et envisage sérieusement de ne plus postuler. Des discussions sont en cours entre les élus municipaux.

Écoutez Pierre-Antoine Dumarquez, premier adjoint au maire d'Etretat :