Pavillons bleus en Normandie : 11 ports labellisés, 21 plages reconnues

Le 24 mai 2018 à 09:27 Par : Célia Caradec

La palmarès des Pavillons bleus, dévoilé jeudi 24 mai 2018, labellise 21 communes de Normandie pour leurs plages. Onze ports de plaisances décrochent le drapeau. Agon-Coutainville et Gouville-sur-Mer (Manche) et Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) reviennent dans la liste. Etretat n'y est plus.