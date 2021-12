Le-Havre. L'Europe oublie des ports français : des députés réagissent

Le mercredi 1er août 2018, la Commission européenne proposait d'adapter le tracé du corridor maritime entre l'Irlande, l'Écosse et le contient européen, en vue du Brexit. Il s'agit de promouvoir les liaisons directes pour éviter les passages en douane à l'entrée et à la sortie du Royaume-Uni. La Commission européenne qui a privilégié les ports du Benelux au grand désespoir des ports français. Outre la baisse de trafic dans nos ports (notamment Le Havre et Cherbourg en Normandie), le nouveau corridor les priverait de subventions européennes.

28 députés mobilisés

Agnès Firmin Le Bodo, député de Seine-Maritime, est à l'initiative d'un courrier adressé par 27 autres députés français Violetta Bulc, commissaire européenne chargée des transports à la Commission européenne. Ils demandent à la Commission de revoir sa position. Parmi les signataires : Jean-Paul Lecoq et Xavier Batut (députés de la Seine-Maritime), Bertrand Bouyx (député du Calvados) et Philippe Gosselin (député de la Manche).

