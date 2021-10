Le-Havre. Tintin a 90 ans ! Les anecdotes sur son court passage en Normandie

Tintin fête ce jeudi 10 janvier 2019 ses 90 ans. Le célèbre reporter et son fidèle Milou ont fait le tour de monde et un court passage en Normandie qui se résume à quelques cases de bande dessinée seulement sur la vingtaine d'albums publiés. Mais des cases qui ont des anecdotes.

Tintin sur Le Normandie : imprécisions sur les cheminées…

Le seul lien avec notre région est le paquebot Le Normandie qui faisait la traversée entre Le Havre et New York. Le navire est dessiné pour la première fois dans une case de "L'oreille cassée".

L'histoire se déroule en février 1937 : "À la fin de l'album, Tintin quitte le San Theodoros et prend le Normandie pour retourner en Europe", raconte Jean-Luc Rémy, un Mayennais passionné de Tintin qui a créé un blog, Tintinomania.

"Hergé dessine alors le Normandie parce qu'il avait été très impressionné par ce bateau, construit en 1935 et fleuron de la construction navale mondiale", poursuit-il. Mais le dessinateur fait une petite erreur : "ce qui est très drôle, c'est que dans la case, on voit très bien les trois cheminées du Normandie qui fument alors qu'en réalité, il n'y avait que deux cheminées qui étaient en fonctionnement. La troisième était là par esthétisme et surtout pour équilibrer le bateau. D'ailleurs les concepteurs l'utilisaient pour en faire un chenil pour garder les chiens des passagers."

Dans la version couleur publiée quelques années après, cette case est supprimée.

... Et sur les dates

Le Normandie fait aussi une apparition dans "Tintin en Amérique". "En 1942, Hergé décide d'actualiser ses précédentes aventures en noir et blanc. Il redessine les cases et s'attaque à Tintin en Amérique et dessine à nouveau, le Normandie mais commet une autre erreur, indique le tintinophile. Le problème c'est que l'aventure se déroule en décembre 1942 et que le Normandie a été détruit 10 mois plus tôt dans un incendie."

Enfin, si l'on pousse un peu plus loin la recherche, on peut encore trouver une référence à la Normandie puisque "le bateau de la Licorne serait inspiré des tableaux de la bataille de la Hougue".